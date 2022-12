Emiliano Martínez eleito melhor guarda-redes do Mundial'2022

Emiliano Martínez foi este domingo eleito o melhor guarda-redes do Mundial'2022, após a conquista do torneio por parte da Argentina, numa final de loucos.O guardião argentino, de 30 anos, esteve em bom plano durante o torneio que se realizou no Qatar, tendo mesmo sido preponderante no desempate por penáltis na final, ao defender um dos remates da marca dos 11 metros que França desperdiçou. Nos 'quartos', o guarda-redes do Aston Villa voltou a estar em destaque ao defender dois penáltis diante da Holanda e ajudar os argentinos a carimbarem um lugar nas 'meias'.