Emiliano Martínez interrompeu festejos para consolar Mbappé: gesto corre o Mundo

No meio da loucura pela conquista do título de campeão mundial, em que foi peça determinante pela sua ação no desempate por penáltis, o guarda-redes Emiliano Martínez deu uma enorme prova de fair play, quando travou a sua celebração para consolar Kylian Mbappé, avançado que no duelo desta noite lhe marcou três golos insuficientes para impedir a festa argentina. No mesmo local estava Emmanuel Macron, o presidente francês.