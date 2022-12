Emiliano Martínez: «Temos de ajudar o Messi»

Emiliano Martínez foi essencial na vitória da Argentina sobre a Austrália, evitando um golo a acabar para a formação da Oceânia. O guardião argentino garantiu que é necessário ajudar o capitão de equipa."O Leo [Messi] leva a equipa para a frente quando precisamos e devemos ajudá-lo", frisou o guarda-redes no final do encontro sobre o jogador que abriu a contagem em Doha.Martínez antecipou ainda o jogo com a Holanda. "Sabemos que eles são um grande adversário mas eles também têm de ter-nos em conta", garantiu.O guardião da alviceleste faz a estreia no Mundial no Qatar'2022 e garantiu que tenta fazer "o melhor possíveil". "Estou tranquilo em campo e isso é o mais importante", sublinhou.