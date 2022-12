Enzo Fernández: «Conquistar um Mundial com o meu país não tem preço»

Enzo Fernández não conteve a satisfação após conquistar o Mundial'2022 pela Argentina , depois de uma final louco e que só ficou resolvida nos penáltis."Eu nasci assim. Estar aqui, ter a possibilidade de conquistar um Mundial com o meu país não tem preço. Toda a minha família está cá. Vai ficar para sempre no coração", revelou o médio do Benfica, de 21 anos, no final da partida.