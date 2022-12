Enzo Fernández diz nas redes sociais que Messi é o melhor de sempre e Rúben Dias 'aplaude'

View this post on Instagram A post shared by Enzo Ferna´ndez ?? (@enzojfernandez)

Após sagrar-se campeão mundial, Enzo Fernández publicou no Instagram uma fotografia ao lado de Lionel Messi no balneário, durante as celebrações, destacando o colega como o melhor futebolista de sempre."O melhor de todos os tempos. Campeões!", escreveu o médio naquela rede social, originando um comentário de Rúben Dias, que publicou um emoji de palmas, mas também reações do Benfica, que falou em "orgulho", e de Grimaldo. "Mereces, craque", disse o lateral encarnado.