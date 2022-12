Enzo Fernández eleito melhor jogador jovem do Mundial'2022

Enzo Fernández foi considerado o melhor jogador jovem do Mundial'2022. O jogador do Benfica, de 21 anos, nem começou como titular na seleção argentina neste torneio, mas assim que entrou no onze de Lionel Scaloni (diante da Polónia) não mais saiu. De tal forma que, com cinco jogos como titular, sempre com atuações de altíssimo nível, convenceu o júri de especialistas para lhe darem o troféu que premia o jogador jovem que melhor jogou no torneio.Enzo Fernández sucede desta forma a Kylian Mbappé, que na Rússia'2018 venceu o troféu reservado ao melhor jovem. Na história deste galardão estão ainda gravados outros nomes de respeito, como o lendário Pelé (Suécia'1956) ou Franz Beckenbauer (Inglaterra'1966). Mais recentemente nota para Thomas Müller (África do Sul'2010) e Paul Pogba (Brasil 2014).