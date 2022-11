Enzo Fernández não pensa no futuro: «Tenho a cabeça na seleção»

Autor do segundo golo da Argentina diante do México , Enzo Fernández terá visto a sua cotação disparar (ainda mais), mas por agora o seu pensamento está única e exclusivamente na seleção e o futuro não entra no pensamento. Isto a propósito de uma questão sobre a dificuldade que o Benfica teria em segurá-lo em face de tantas boas atuações."Tenho a cabeça na seleção. Desfrutar o momento com os meus companheiros e pensar no próximo jogo com a Polónia", disse o médio.