Enzo Fernández revela ordem de Messi na jogada do golo ao México

Rodrigo de Paul bateu o canto curto para Messi, o capitão da Argentina deu para Enzo Fernández e o médio do Benfica tirou um adversário do caminho antes de rematar alto e cruzado sem dar hipóteses a Ochoa. Esta foi a jogada do 2-0 na vitória da seleção alviceleste frente ao México. Toda a gente viu a bola entrar aos 86:40, mas Messi já tinha o golo idealizado na cabeça segundos antes. Quem o revelou foi precisamente Enzo Fernández, que contou a ordem recebida por Messi antes de marcar."Disse-me para estar ali perto dele para a marcação do canto", contou o médio, feliz pela estreia a marcar na seleção alviceleste. Como a maioria dos argentinos, Enzo idolatra Messi e teve a oportunidade de palavras simpáticas do avançado em público, mas também em privado. "Ele disse-me que merecia este momento. Agradeço-lhe publicamente porque ele comporta-se sempre bem comigo", frisou.