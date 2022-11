Enzo Fernández: «Senti-me muito bem»

Enzo Fernández foi titular pela primeira vez na seleção argentina e no final da partida com a Polónia acabou por falar a, atestando a felicidade do triunfo que carimbou a qualificação para os oitavos de final do Mundial."Senti-me muito bem. A equipa técnica dá-me confiança. Tentei fazer o melhor possível. Ganhámos, que era o mais importante. Estou feliz pelo grupo", referiu ao nosso jornal o médio que que assistiu Julian Álvarez no segundo golo argentino.Enzo Fernández, de 21 anos, saiu ao minuto 79 para entrar Germán Pezzella.