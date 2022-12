«Fica para a próxima»: Adidas já não tem camisola da Argentina para vender

O aviso está no site da marca em português... mas também em todas as outras línguas. Ao procurar no site da Adidas pela camisola da Argentina, que se sagrou campeã do Mundo de futebol no domingo, surge a mensagem "Fica para a próxima. Infelizmente, este artigo está esgotado". É que a marca tem o artigo esgotado em todo o mundo, mas garante estar a "trabalhar para responder à procura extraordinária por camisolas e mais stock estará disponível em breve", garantiu em comunicado.A procura, recorda a Adidas, começou mesmo antes da final do Mundial - uma subida de 30% -, campeonato que deu um 'boost' tremendo nas vendas da marca que fez perto de 400 milhões de euros em "vendas relacionadas com o evento" no último trimestre do ano.