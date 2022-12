Messi eleito o melhor jogador do Mundial'2022: Argentina domina prémios individuais

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial'2022. O capitão da Argentina, que conquistou o título no Qatar, apontou sete golos (foi o segundo melhor marcador, apenas atrás de Mbappé, com oito) e bisou na final diante da França, que a alviceleste venceu nos penáltis. O avançado do PSG fez ainda três assistências para golo.Messi tornou-se ainda no 4.º melhor marcador de sempre em Mundiais , com 13 golos - a apenas três do recordista Klose - e no futebolista com mais partidas em fases finais desta prova, com 26.De resto, a Argentina dominou nos prémios individuais, pois, além do melhor jogador, viu ainda Enzo Fernández ser eleito o melhor jovem e Emiliano Martínez o melhor guarda-redes . Mbappé furou o domínio sul-americano ao ser o melhor marcador