Lionel Messi: «Não sei se é o meu melhor Mundial ou não, mas estou a desfrutar»

Lionel Messi foi uma vez mais uma das principais figuras da Argentina na partida desta terça-feira frente à Croácia. O craque argentino, de 35 anos, assistiu e marcou no triunfo 3-0 da 'albiceleste' sobre a congénere croata e ajudou o país sul-americano a seguir para a final do Mundial'2022.





Em declarações no final da partida no estádio Lusail, o avançado assumiu estar "a desfrutar" de todo o ambiente que rodeia a seleção argentina, não querendo opinar sobre o facto de este poder ser o seu melhor desempenho num Campeonato do Mundo. "A Argentina está, uma vez mais, na final de um Mundial. Estou a desfrutar! Não sei se é o meu melhor Mundial ou não. Já há algum tempo que estou a desfrutar de tudo isto. Estávamos confiantes de que este grupo ia conseguir seguir em frente. Estamos cientes do nosso valor e pedimos a todos que acreditem em nós", começou por dizer o craque do PSG, em palavras que surgem nas redes sociais da Argentina.

E continuou: "Sinto muitas coisas, para mim tudo isto é muito emocionante. Ver as pessoas, esta família durante todo o Mundial, tem sido algo incrível. Vamos para a última partida, que era aquilo que queríamos. Sabíamos que não éramos os grandes candidatos, mas não íamos virar a cara a ninguém. Fomos demonstrando isso jogo a jogo. Passámos por situações difíceis, outras muito boas, e hoje vivemos algo espetacular. Estou a desfrutar de estar aqui com toda esta gente e com todos os argentinos que estão no nosso país também. Imagino a loucura que deve estar lá."



As qualidades do grupo de trabalho

"Este grupo é muito inteligente, saber ler os momentos do jogo. Tal como Scaloni disse: sabe sofrer quando tem que sofrer e ter a bola quando tem de tê-la. Sabíamos que eles iam ter muito a posse de bola porque têm jogadores muito bons no meio-campo, mas preparámos muito bem este jogo."



O momento físico da seleção

"Sinto-me bem, com o melhor para enfrentar cada jogo. Não foi fácil, chegámos cansados mas o grupo voltou a ganhar força e fizemos um jogo muito sério."



[artigo atualizado às 21:30]