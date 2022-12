Membro do parlamento de Omã oferece cerca de 1M€ pelo 'bisht' que Messi usou no Mundial'2022

O momento em que Lionel Messi levantou o troféu do Mundial'2022 ficou marcado... pelo traje que o craque argentino foi convidado a usar durante as celebrações argentinas após o apito final do encontro contra a França. Na hora de ir, finalmente, levantar o troféu, Lionel Messi recebeu das mãos do Emir do Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, o famoso 'bisht', que utilizou durante parte das comemorações no palco montado no relvado do Estádio Lusail.Esta sexta-feira, um advogado e membro do parlamento de Omã ofereceu um milhão de dólares americanos (940 mil euros) pelo traje que Lionel Messi utilizou na final. "Caro amigo Messi, dou-te os parabéns pela vitória no Mundial. Fiquei impressionado e encantado quando o príncipe Tamim ben Hamad Al Thani colocou em ti o símbolo da magnanimidade e da sabedoria. Estou a oferecer-te um milhão de dólares pelo bisht", escreveu Ahmed Al Barwani, através da sua página oficial no Twitter, identificando uma das páginas que representam Lionel Messi.