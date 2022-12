Messi brilha no jogo 1.000 da carreira e faz o primeiro da Argentina frente à Austrália: veja o golo

Lionel Messi faz história no jogo 1.000 da carreira. Com o golo desta noite frente à Austrália, o primeiro do argentino em fases finais de um Mundial, o craque ultrapassa ainda Diego Armando Maradona em golos pela albiceleste em Campeonatos do Mundo (9 contra 8).Argentina na frente do marcador e mais perto dos quartos de final do Mundial.