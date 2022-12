Messi deixa garantia: «Não me vou retirar da seleção»

Autor de dois golos na final diante da França e eleito melhor jogador do Mundial'2022, Leo Messi assumiu o seu alívio por finalmente ter conquistado o troféu mais desejado do futebol."Sabia que Deus iria dar-me esta taça, sentia que seria minha. Mal podemos esperar para chegar à Argentina para ver o quão loucas estão as celebrações", começou por dizer o craque argentino, que aproveitou o momento para deixar uma garantia que deixará os seus fãs eufóricos: "Não, não me vou retirar da seleção. Quero continuar a jogar com a camisola da Argentina como campeã do Mundo".