Messi e a marca dos 1.000 jogos: «Pensava que faltavam alguns»

Lionel Messi assinalou da melhor forma o jogo 1.000 com um golo e o apuramento para os quartos de final, mas fez questão de relativizar a marca histórica. "Não estava a pensar nos mil jogos. Só soube hoje [ontem] que era esse jogo, porque pensava que ainda faltavam mais alguns. Vivo o momento, estou a aproveitar tudo aquilo que estamos a viver e estou feliz por mais este pequeno passo, ao conseguirmos passar aos quartos de final", salientou o capitão argentino, que soma 789 golos (94 deles na seleção).

Messi admitiu que a Argentina sentiu dificuldades, falou num jogo "muito físico" e no "pouco tempo de descanso", mas destacou a alegria partilhada com os adeptos. "Complicámos as coisas com o golo sofrido no fim, mas isto é o Mundial. Todos os jogos são difíceis", concluiu.





Di María falhou o jogo de ontem devido a uma lesão na perna esquerda, mas Scaloni acredita contar com ele frente à Holanda. "Esperamos que sim. Hoje [ontem] não estava em condições de jogar mas estando no banco era uma tentação", brincou o técnico. Ao invés, Papu Gómez saiu aos 50’ devido a uma pancada no tornozelo direito e está em dúvida para os ‘quartos’.