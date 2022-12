Messi: «Estou revoltado por ter falhado o penálti, mas acho que a equipa saiu mais forte»

Lionel Messi viu Wojciech Szczesny negar-lhe o 3º golo no Mundial, ao defender um penálti no primeiro tempo, mas deu conta que o grupo argentino "saiu mais forte" desse momento."Estou revoltado por ter falhado o penálti, mas acho que a equipa saiu mais forte depois desse meu falhanço. Sabíamos que depois de marcarmos o primeiro golo, o jogo ia mudar", começou por dizer após o apito final no triunfo diante da Polónia (2-0), antecipando o embate dos oitavos de final."[O jogo com a Austrália] vai ser muito difícil, pois qualquer equipa pode ganhar a outra. Está tudo muito equilibrado. Temos de preparar o jogo da melhor maneira, como fazemos sempre", atirou o capitão argentino.Messi garante que a partir de agora trata-se de outra competição em causa. "Temos de estar tranquilos e pensar jogo a jogo. Agora começa outro Mundial e espero que possamos manter o que fizemos", reiterou.