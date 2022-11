Messi faz história e ultrapassa Maradona como futebolista com mais jogos pela Argentina em Mundiais

Lionel Messi fez esta quarta-feira história pela Argentina. Com a titularidade frente à Polónia, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, o craque, de 35 anos, ultrapassou Diego Armando Maradona e tornou-se no futebolista com mais jogos pela seleção albiceleste em Mundiais (22), superando os 21 de 'El Pibe de Oro'.