Messi faz história: passou a ser o futebolista com mais jogos em Mundiais, a par de Matthäus

O argentino Lionel Messi igualou esta terça-feira o recorde do alemão Lothar Matthäus de jogos em Mundiais de futebol, ao somar o 25.º frente à Croácia, nas meias-finais da edição de 2022, em Lusail.



Titular pela sexta vez em outros tantos jogos da formação alviceleste no Qatar, o jogador de 35 anos deixa para trás o também germânico Miroslav Klose (24 jogos) e junta-se no topo a Matthäus, que poderá ultrapassar no próximo encontro.

Se for utilizado no derradeiro jogo da Argentina, seja a final, no domingo, ou o jogo de apuramento do terceiro e quarto classificados, no sábado, Messi entrará para a história como o único jogador a disputar 26 jogos em fases finais.

Para já, o '10' argentino juntou-se a Matthäus, que disputou dois jogos em 1982, sete em 1986 e sete em 1990, edições em que jogou a final com a Argentina, perdendo a primeira (2-3) e vencendo a segunda (1-0), cinco em 1994 e quatro em 1998.

O futebolista germânico, nascido em 21 de março de 1961, representou a 'Mannschaft' em 150 ocasiões, nas quais obteve 23 golos, e, além do título mundial de 1990, edição em que foi o 'capitão', arrebatou um Europeu (1980).

Por seu lado, o argentino cumpriu três jogos em 2006 (um golo e uma assistência), cinco em 2010 (uma assistência), sete em 2014 (quatro golos e uma assistência), quatro em 2018 (um golo e duas assistências) e vai no sexto em 2022, somando, para já, quatro golos e duas assistência.

No total, Messi soma 10 golos, tendo igualado Gabriel Batistuta, o melhor marcador de sempre da Argentina, e ascendido ao oitavo lugar do 'ranking', e sete assistências, com pelo menos uma em cada uma das cinco participações, recorde da prova.

Entre outros, no Qatar, o argentino ultrapassou o português Cristiano Ronaldo, que só marcou um tento e ficou nos oito, menos dois do que Messi e um em relação a Eusébio, embora entrando para a história com o único a marcar em cinco fases finais.

Na tabela dos jogos, o capitão luso, de 37 anos, ficou isolado no quinto lugar, com 22 jogos, atrás de Matthäus, Messi, Klose e do italiano Paolo Maldini (quarto, com 23).

- Jogadores com mais jogos em fases finais:



1. Lothar Matthãus (RFA/Alemanha) 25 (1982/98)

. Lionel Messi (Argentina) 25 (2006/22)

3. Miroslav Klose (Alemanha) 24 (2002/14)

4. Paolo Maldini (Itália) 23 (1990/02)

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) 22 (2006/22)

6. Uwe Seeler (RFA) 21 (1958/70)

. Wladyslaw Zmuda (Polónia) 21 (1974/86)

. Diego Armando Maradona (Argentina) 21 (1982/94)

9. Grzegorz Lato (Polónia) 20 (1974/82)

. Evangelista Moraes 'Cafu' (Brasil) 20 (1994/06)

. Bastian Schweinsteiger (Alemanha) 20 (2006/14)

. Philipp Lahm (Alemnha) 20 (2006/14)

. Javier Mascherano (Argentina) 20 (2006/18)