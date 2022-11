Messi sobre Enzo Fernández: «Não me surpreendeu. É um jogador espectacular»

Leo Messi teceu rasgados elogios a Enzo Fernández, na sequência do golo que o jogador do Benfica marcou esta noite na vitória da Argentina por 2-0 diante do México."Não me surpreende o que o Enzo fez. Conheço-o e vejo-o a treinar todos os dias. Merece-o, porque é um jogador espectacular e importantíssimo para nós. Estou muito feliz por ele", declarou o craque do Paris SG, em conferência de imprensa.