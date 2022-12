Messi soma 11.º golo e supera Batistuta como melhor marcador argentino em Mundiais

Lionel Messi isolou-se esta terça-feira como melhor marcador da Argentina em Mundiais, ao somar o 11.º golo, ao 25.º jogo, na meia-final com a Croácia, deixando para trás Gabriel Batistuta.



Em Lusail, o avançado do Paris Saint-Germain inaugurou o marcador aos 34 minutos, na marcação de uma grande penalidade, após falta de Livakovic sobre Julián Alvarez, que, aos 39, apontou o segundo tento dos alvicelestes, fixando o 2-0 ao intervalo.

Messi, que hoje iguala o recorde de 25 jogos em Mundiais do alemão Lothar Matthäus, passou também a contar cinco tentos no Qatar, superando o seu recorde numa edição, os quatro de 2014, e igualando na frente da lista dos marcadores da edição de 2022 o francês Kylian Mbappé.

No 'ranking' dos Mundiais, o atual capitão da Argentina saltou para o sexto lugar, igualando o húngaro Sandro Kocsis, que apontou os seus 11 golos na edição de 1954, e o alemão Jürgen Klinsmann (três em 1990, cinco em 1994 e três em 1998).

O '10' argentino faturou na estreia, de penálti, no amargo desaire por 2-1 com a Arábia Saudita e, no segundo jogo, marcou e assistiu face ao México (2-0), para, no fecho da fase de grupos, com a Polónia (2-0), falhar um penálti, ainda com 0-0.

Nos oitavos de final, Messi inaugurou o marcador face à Austrália (2-1), nos 'quartos' marcou aos Países Baixos (4-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), de grande penalidade, e hoje, nas 'meias', voltou a faturar na transformação de um castigo máximo.

O sete vezes 'Bola de Ouro' passou a contar 95 golos, em 171 jogos pela Argentina, nos quais també somou 50 assistências, sendo que, nos derradeiros 10 encontros, só não marcou face aos polacos, somando um total de 15 tentos.

- Melhores marcadores em Mundiais:

1. Miroslav KLOSE (Ale) 16 golos (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014)

2. RONALDO Nazário Lima (Bra) 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006)

3. Gerd MÜLLER (RFA) 14 (10/1970, 4/1974)

4. Just FONTAINE (Fra) 13 (1958)

5. Edson Arantes do Nascimento 'PELÉ' (Bra) 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970)

6. Sandor KOCSIS (Hun) 11 (1954)

. Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale) 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998)

. Lionel MESSI (Arg) 11 (1/2006, 4/2014, 1/2018, 5/2022)

9. Helmut RAHN (RFA) 10 (4/1954, 6/1958)

. Teófilo CUBILLAS (Per) 10 (5/1970, 5/1978)

. Grzegorz LATO (Pol) 10 (4/1974, 2/1978, 1/1982)

. Gary LINEKER (Ing) 10 (6/1986, 4/1990)

. Gabriel BATISTUTA (Arg) 10 (4/1994, 5/1998, 1/2002)

. Thomas MÜLLER (Ale) 10 (5/2010, 5/2014)