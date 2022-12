Messi: «Tínhamos medo antes do jogo porque sabíamos quem era o árbitro»

Tal como Emiliano Martínez, Lionel Messi teceu duras críticas à arbitragem do Argentina-Holanda, que terminou com a passagem da alviceleste às meias-finais do Mundial."Tínhamos medo antes do jogo porque sabíamos quem era o árbitro. Não quero falar do árbitro porque castigam-te por isso. Não podem colocar um árbitro que não está à altura de um jogo desta envergadura", vincou à Tyc Sports o avançado, de 35 anos, que fez um golo e uma assistência no tempo regulamentar e que tentou tudo para evitar os penáltis."Soubemos sofrer e seguimos em frente. É o mais lindo de tudo. Este jogo não estava para irmos a prolongamento e muito menos a penáltis", garantiu.E nem Van Gaal escapou. 'La Pulga' apontou o dedo ao futebol da Holanda, que chegou ao empate após estar a perder por 2-0 com recurso ao jogo direto. "Van Gaal diz que jogam bom futebol, mas o que fizeram foi meter jogadores altos e fazer chutões para a área", documentou.