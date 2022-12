Messi: «Tirando o último remate que eles fizeram, que o Martínez defendeu, não sofremos assim tanto»

Lionel Messi analisou o jogo que o próprio ajudou a resolver diante da Austrália, numa vitória por 2-1 que carimbou os quartos de final do Mundial."Foi um jogo muito físico, e estou muito feliz com esta vitória. É mais um passo. Queríamos estar aqui para sentir o que as pessoas [nas bancadas] sentem, o que nos transmitem. Temos de continuar unidos. Foi um jogo controlado, que podíamos ter 'fechado'. Tirando o último remate que fizeram, que Emiliano Martínez defendeu, não sofremos assim tanto", referiu.O capitão da formação argentina abordou a falta de horas de descanso mas mostrou-se contente com o desfecho final."Estou feliz, porque cumprimos mais um objetivo, mais um passo. Quase não tivemos descanso em relação ao último jogo, estávamos preocupados, mas encontrámos os golos e controlámos o jogo", enalteceu."É incrível poder partilhar com eles [os adeptos] tanta felicidade. Sabemos o esforço que fizeram para vir, e também aos que estão na Argentina, esta união entre todos é muito bonita. Isto é a seleção".