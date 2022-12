Mike Tyson reage à ameaça de Canelo a Messi: «Se lhe tocar terei de voltar ao ringue»

Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil

A carregar o vídeo ...

Depois de o pugilista mexicano Canelo Álvarez ter ameaçado Lionel Messi por o argentino ter pisado no balneário, aparentemente de forma inadvertida, uma camisola do México depois do jogo com a Argentina, Mike Tyson, antigo campeão mundial de pesos-pesados, saiu em defesa do craque do PSG e deixou um aviso a Canelo."Alguém chamado Canelo ameaçou o Messi. Se ele se atrever a tocar-lhe, terei de voltar ao ringue", garantiu 'Iron Mike', de 56 anos, numa entrevista à BBO Sports.Messi já explicou que tocou sem querer na camisola que estava no chão e o próprio Canelo já pediu desculpas pelo comentário que fez depois do jogo entre as duas seleções no Mundial.