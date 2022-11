Mulher de Enzo Fernández vibra com golo ao México e declara-se ao jogador

Um golo para toda a família! Enzo Fernández foi o autor do 2-0 para a Argentina frente ao México e contou com pessoas muito especiais na bancada a verem o médio do Benfica marcar o primeiro golo com a camisola alviceleste. A mulher do jogador, Valentina Cervantes, mostrou-se entusiasmada na bancada com a filha do casal, Olivia, e foi dedicando algumas mensagens através da rede social Instagram."Cada dia gosto mais de ti, Enzo", cantou a influencer, com a filha nos braços, após o golo do marido. Já com o jogo terminado, voltou a declarar-se. "Amo-te muito, Enzo", escreveu. Já fora do estádio, equipada com a camisola 24, número do jogador, expandiu a mensagem para toda a família. "Sempre vocês. 24", sublinhou.