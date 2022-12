O que significa o traje que Messi vestiu antes de erguer o troféu de campeão do Mundo

Messi levantou troféu do Mundial com traje que chamou a atenção: a festa argentina no relvado do Lusail



Foi um dos momentos que chamou à atenção nos momentos que antecederam o levantar do troféu de campeão mundial por parte da Argentina. Ainda antes de juntar aos seus colegas, Leo Messi foi surpreendido por Tamim ben Hamad Al Thani, o emir do Qatar, com a oferta de um 'bisht', num momento que para os qataris representa um gesto de apreço, generosidade e orgulho.O 'bisht' é um traje tradicional no Mundo árabe, que tem sido utilizado de forma generalizada no país de forma a realçar momentos especiais, como casamentos ou festividades tradicionais. Normalmente é utilizado por líder tribais, reis, imãs ou, no caso do Qatar, o emir.E acabou por ser com esse adereço vestido, entregue pelas mãos de Tamim ben Hamad Al Thani, que curiosamente é o dono do Paris SG, que, para todo o Mundo, o argentino levantou o troféu mais desejado do futebol.