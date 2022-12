Otamendi e a conquista do Mundial'2022: «Não voltará a ser uma data qualquer»

18.12.2022 CAMPEONES DEL MUNDO ya no va ser una fecha cualquier. Una fecha que quedará marcada por el resto de mi vida. La fecha en la que también tuve la posibilidad de consagrarme CAMPEÓN en mi partido número 100 con los colores más hermosos . pic.twitter.com/2rwoSsoPxn — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) December 19, 2022

Nicolas Otamendi frisou que o dia 18 de dezembro de 2022 "não voltará a ser uma data qualquer" após a conquista do Mundial'2022 por parte da Argentina, numa final de loucos diante de França."18.12.2022 Campeões Mundiais. Não voltará a ser uma data qualquer. Uma data que ficará marcada para o resto da minha vida. A data em que também tive a oportunidade de me tornar campeão no meu 100.º jogos com as cores mais bonitas", escreveu o central do Benfica no Twitter.Algumas horas antes, o defesa já tinha sublinhado que "depois disto não existe mais nada"