Otamendi justifica 'careta’ como reação às provocações

Otamendi explicou que gozou com os jogadores da Holanda, assim que a Argentina assegurou a vitória no desempate por penáltis, porque os adversários passaram o tempo a tentar desconcentrar os alvicelestes. "Celebrei na cara deles porque havia um dos seus jogadores que em cada penálti a nosso favor se aproximava de nós e dizia coisas a quem ia tentar convertê-lo. Foi apenas uma reação a isso", explicou o central do Benfica. Uma câmara de TV captou, por exemplo, o momento em que Lautaro se preparava para bater o penálti decisivo: o avançado do Inter viu-se rodeado por quatro rivais... mas não vacilou e faturou!

O jogo ficou marcado por quezílas e gestos pouco desportivos, como por exemplo o Topo Gigio (mãos abertas junto às orelhas) de Messi em direção a Van Gaal, por este ter dito que a Argentina defendia com dez... pois Leo não participava no processo defensivo. O gesto foi uma réplica daquele que Riquelme fizera também a Van Gaal, quando ambos coincidiram no Barcelona, pelo mesmo motivo. A partida terminou com 18 amarelos e um vermelho, tendo o Comité Disciplinar da FIFA instaurado processos disciplinares às duas federações.

Messi chegou aos dez golos em Mundiais e igualou o recorde do país, pertença de Batistuta. "Tive o recorde durante 20 anos. Agora, é uma honra partilhá-lo contigo. Espero que o superes já no próximo jogo", escreveu Batistuta. "O importante é a seleção continuar a marcar golos, sejam eles de quem forem", replicou Messi. Enzo Fernández, esse, desabafou: "Todos juntos! Mais um passo rumo ao sonho."