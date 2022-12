Otamendi: «Preparei-me muito para este Mundial»

Nicolás Otamendi foi titular nos quatro jogos da Argentina no Mundial do Qatar depois de arrancar a época como titular absoluto do Benfica de Roger Schmidt. O central argentino garantiu que investiu na preparação para chegar a um bom nível à prova maior de seleções."Sinto-me muito bem, preparei-me muito para este Mundial. Mentalizei-me para isto e estou a desfrutar de um momento inolvidável na seleção. Isto não acontece apenas comigo mas com todos e tem reflexos no campo", frisou o defesa, de 34 anos, que assumiu com passe propositado para golo de Lionel Messi o 1-0 da alviceleste."Sim, que a contem. Disse ao Leo [Messi] que foi uma assistência minha", frisou Otamendi, que se preparava para receber apenas a bola no momento em que o número 10 fica na posse do esférico.Sobre o capitão da Argentina, o experiente central garantiu que o vê inspirado. "O Leo está a passar por um grande momento. Estamos todos felizes por ele. E cada um por si, todos estão a trabalhar pelo nosso sonho e o de todos os argentinos. Há que continuar assim", reiterou Nico Otamendi.