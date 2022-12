Pablo Aimar e a conquista do Mundial'22: «Se isto for um sonho, que não nos acordem mais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Aimar (@pabloaimarok)

Cerca de duas semanas depois da conquista da Argentina no Qatar, Pablo Aimar recorreu esta sexta-feira às suas redes sociais para agradecer a todos os elementos da comitiva da albiceleste que contribuíram na conquista do Campeonato do Mundo. "Um obrigado enorme e de coração a todos os que fizeram com que esta loucura deixasse de ser um sonho, se é, que não nos acordem mais. Obrigado a todos os que aguentaram desde o início até aqui", escreveu o antigo internacional argentino e ex-jogador do Benfica na página oficial no Instagram.Ontem [quinta-feira], o adjunto de Scaloni no comando técnico da Argentina surgiu ainda uma fotografia na companhia do ex-companheiro de equipa e seleção Javier Saviola, dupla que brilhou pelos relvados portugueses ao serviço das águias.