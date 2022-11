Pai conta como viveu estreia de Enzo a marcar pela Argentina: «Abracei a minha mulher e começámos a chorar»

Enzo Fernández estreou-se a marcar pela seleção argentina, na vitória (2-0) da albiceleste frente ao México, no sábado. Os pais do médio do Benfica estavam nas bancadas do Estádio Lusail, em Doha, e vibraram com o momento, como contou Raúl Fernández, pai de Enzo no 'Super Deportivo Rádio', da Rádio Villa Trinidad."Tivemos a felicidade de estar na bancada atrás da baliza onde o Enzo marcou o golo. Naquela altura, parece que disse para mim mesmo: 'por favor, Enzo, vai para cima dele e remata!' E foi o que ele fez", revelou."Foi incrível o que vivemos. A primeira reação que tive foi abraçar a minha mulher e começámos a chorar. Depois as pessoas à volta aperceberam-se de que éramos pais do Enzo e também nos abraçaram", acrescentou.Após o lance, Messi deu um sentido abraço a Enzo, algo que passou despercebido aos progenitores do jogador. "Na altura nem vi isso. Depois vi as imagens do melhor jogador do mundo a abraçar o meu filho pelo golo, é algo que te enche de orgulho", confessou Raúl Fernández, que não esperava ver o filho ser um dos escolhidos por Lionel Scaloni para o torneio."É algo incrível e não sonhado, porque até à convocatória nem achávamos que ele ia estar neste Mundial, mas digo sempre que é um jogador de futuro", frisou.