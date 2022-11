Pugilista mexicano ameaça Messi: «É melhor rezar a Deus para que eu não o encontre»

Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil Messi e companhia celebram vitória da Argentina... com provocações ao Brasil

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Canelo Álvarez, um conhecido pugilista mexicano, deixou nas redes sociais uma ameaça a Lionel Messi, depois do jogo do México com a Argentina, no Mundial.Num vídeo partilhado por Otamendi, onde se vê a festa dos argentinos no balneário depois da vitória por 2-0, há uma imagem em que Messi parece pisar uma camisola do México, algo que Canelo não gostou."Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e bandeira? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", escreveu o pugilista nas nas redes sociais.No vídeo Messi coloca um pé em cima de uma camisola do México que estava no chão, provavelmente de forma inadvertida, conforme explicaram a Canelo alguns adeptos argentinos no Twitter."Canelo, aqui na Argentina as pessoas apostam muito em ti, estás a deixar-te levar por algo fora de contexto. O Messi é provavelmente o atleta mais respeitoso que existe... sai dessa, um abraço!", escreve um adepto."As camisolas da Argentina também estão no chão. Não prestaram atenção às deles e muito menos às do rival. Eu sei que dói perder, tudo bem chorar um pouco, mas acalma-te", avisa outro.Canelo respondeu: "Só o facto de a camisola do México estar no chão é um insulto!"