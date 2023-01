Scaloni e os festejos de Emiliano Martínez na final do Mundial: «É um bebé...»

Lionel Scaloni reconheceu, em declarações à Cadena COPE, que os polémicos festejos de Emiliano Martínez na final do Mundial do Qatar não foram totalmente adequados ao momento, garantindo, no entanto, que o guardião albiceleste é um "rapaz espetacular"."Há atitudes que teve e com as quais certamente não estará contente, mas é um rapaz espetacular. É um bebé. É incrível o quão bom rapaz é, vocês tinham de o conhecer. Foi uma das descobertas que nos deu uma alegria enorme. Tem uma personalidade que deu muito ao grupo. Há atitudes e atitudes, mas ainda é um bebé", começou por dizer o selecionador.Desafiado a escolher entre Messi e Maradona, Scaloni não hesitou e até justificou a sua opção. "Se tiver de ficar com um, fico com Messi. É com ele que tenho algo especial. É o melhor da história, mas Maradona também foi genial. Treinar Messi não é difícil. A nível técnico não pode ser corrigido, mas há momentos em que explicamos a pressão [a aplicar] ou uma certa maneira de atacar".O técnico, de 44 anos, assumiu ainda que depois da conquista do Mundial deixou de ser "tão fácil andar tranquilo na rua". "A minha vida mudou muito. Sou parado por espanhóis, por italianos, por argentinos então nem se fala... Isso é o que mais me enche de orgulho", concluiu.