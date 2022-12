Scaloni: «Não somos candidatos a nada, não somos favoritos a nada»

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, olhou para o triunfo diante da Polónia (2-0) que carimbou a presença nos quartos de final do Mundial com cautela e apontou já à Austrália."Estamos contentes. Todos os jogos são duros. Pensar que a Austrália [adversário nos oitavos de final] será fácil é um erro. No Mundial, tu representas o teu país e isso multiplica as tuas forças. Não somos candidatos a nada, não somos favoritos a nada. Somos uma equipa que vai lutar, mas não vamos ser campeões do Mundo só porque ganhámos este jogo", frisou o técnico dos alvicelestes."A Polónia não me surpreendeu e, se fez o jogo que fez, é mérito nosso. Não permitimos que o Lewandowski recebesse a bola e eles não conseguiram lançar contra-ataques. É mais mérito nosso do que demérito deles. Os jogadores que entraram estiveram bem, mas pensamos sempre no coletivo. Ángel Di María está bem, só sentiu uma pequena dor nos quadríceps. Achámos preferível substituí-lo, porque não queríamos correr riscos", acrescentou."Hoje, estamos contentes, mas é uma loucura jogarmos tão rápido [n.d.r. os oitavos de final estão marcados para sábado], tendo em conta que fomos primeiros do grupo. Não consigo compreender. Amanhã é quinta e na sexta já é a véspera do jogo. Merecemos mais descanso".