Scaloni: «O resultado não reflete a diferença entre as duas equipas»

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, analisou a vitória robusta (3-0) sobre a Croácia nas meias-finais do Mundial e assumiu que o resultado não deveria ser tão dilatado."O resultado não reflete a diferença entre as duas equipas. Não foi assim tão grande. Estamos a viver algo emocionante, mas ainda falta um passo. Não nos podemos empolgar. Falta um jogo e podemos ganhar ou perder. É emocionante ver o Messi jogar. É o maior da história do futebol. Não há dúvida. Ele joga para ele, para os companheiros, para o povo, para os argentinos", vincou.O técnico da alviceleste rendeu-se, depois, ao capitão Lionel Messi. "Creio que não há dúvidas que é o melhor jogador da história. É emocionante vê-lo. Cada vez que o vês cria algo, para os companheiros e para as pessoas. Não apenas para os argentinos. É uma sorte que tenha a nossa camisola", referiu Scaloni.