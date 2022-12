Scaloni testa alterações na equipa

O selecionador argentino Lionel Scaloni já prepara o onze para o encontro frente à Holanda e, segundo noticia a imprensa argentina, há novidades nas laterais e uma dúvida no meio-campo. No treino de ontem, o técnico da albiceleste terá montado um esquema com Montiel e Tagliafico nas laterais, em detrimento de Molina e Marcos Acuña, dupla utilizada frente à Austrália. Mais à frente, a surpresa começou por ser presença de Ángel Correa no lugar de Enzo Fernández... só que, posteriormente, Scaloni acabou por fazer regressar o médio do Benfica à equipa dos titulares.

Di María no relvado

Os argentinos receberam ainda uma boa notícia, já que Di María voltou ao relvado, depois de ter falhado o jogo com a Austrália e de ter ficado no ginásio nos últimos dias. Em sentido contrário, Papu Gómez continua de fora.