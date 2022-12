Scaloni testa linha de cinco na retaguarda a pensar em Mbappé

O jornal 'Olé' desvenda que Lionel Scaloni está a preparar a final do Campeonato do Mundo de futebol, pensando numa linha de cinco homens no momento em que a Argentina defende. Isto significa no imediato que o defesa do Manchester United Lisandro Martínez irá voltar à equipa após ter começado no banco diante da Croácia.O técnico argentino quer voltar à fórmula com que defrontou a Holanda e muito por culpa de Kylian Mbappé, o melhor marcador do Mundial (a par de Messi), que atemoriza qualquer adversário individual ou coletivo.Assim, Scaloni testou o seguinte onze, que voltará a contar com dois benfiquistas: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi e Julián Alvarez.A dúvida prende-se com... Di María. 'Angelito' está recuperado a 100 por cento, foi lançando no prolongamento, já nos minutos finais, e até poderá ser uma das surpresas do selecionador da alviceleste.Refira-se que diante da Croácia, Scaloni teve o ex-Sporting Acuña e Montiel castigos, que engrossam a lista de utilizáveis no domingo. Papu Gómez esteve lesionado mas estará às ordens do técnico também.