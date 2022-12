Tatuagem falhada: Adepta mistura 'Dibu' Martínez com Enzo e tem de emendar desenho

É uma história que se conta de forma rápida e que prova que é necessária alguma ponderação quando se vai fazer um desenho que ficará para sempre na pele.

Uma adepta argentina decidiu homenagear o guarda redes Emiliano Martínez, conhecido no mundo do futebol como 'Dibu'. Tatuou as luvas do jogador, a bandeira argentina e... 'Dibu Fernández'.

Na emoção de desenhar o nome do mais recente guarda-redes campeão do mundo, a adepta misturou os apelidos e colocou o de Enzo (único 'Fernández' da comitiva presente no Qatar) no desenho.

Quando reparou no erro, decidiu varrer para baixo do tapete, que é como quem diz... tatuar por cima. E assim ficou com um guarda-redes de estética duvidosa, o nome correto, duas luvas e uma bandeira. Há dias assim...