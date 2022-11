Graham Arnold: «A derrota explica-se pela qualidade da França, é tão simples quanto isto»

Graham Arnold, selecionador da Austrália, simplificou na hora de analisar a goleada sofrida (1-4) diante da campeã do Mundo França no arranque do Mundial'2022. "A derrota explica-se pela qualidade da França, é tão simples quanto isto. Entrámos muito fortes, mas eles reagiram e os meus rapazes deram o seu melhor. Impusemos o nosso jogo físico no início e marcámos um golo que nos define bem como equipa. Sentimos dificuldades em travar a velocidade do Mbappé. Acreditávamos que podíamos sair daqui com um empate, mas agora temos de pensar no próximo jogo", disse o técnico.