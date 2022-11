Graham Arnold: «Não estamos aqui apenas para desfrutar, queremos ir o mais longe possível»

Depois da derrota na primeira jornada, a Austrália alcançou o primeiro triunfo no Mundial'2022, ao bater a Tunísia por 1-0 . Um resultado que deixou o selecionador Graham Arnold naturalmente satisfeito e com a motivação ainda mais elevada."Conversámos nos treinos sobre a importância de colocar a bola na área e foi dessa forma que o Duke fez o golo de forma fantástica de cabeça. Sabíamos que esta partida contra a Tunísia seria mais disputada do que a contra a França e do que será a partida contra a Dinamarca, que talvez seja um pouco mais tática. Vai exigir o mesmo nível de esforço", começou por assumir."Houve muitos duelos e comemoramos cada vitória nesses lances como se fosse um golo. Foi uma grande atuação da equipa, mas agora temos que nos recuperar e começar a pensar no jogo com a Dinamarca. É um momento fantástico. Não estamos aqui apenas para desfrutar deste Mundial, queremos ir o mais longe possível. Acreditamos que nos podemos classificar para os oitavos de final e é para isso que nos vamos preparar", acrescentou.