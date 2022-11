Josh Cavallo insurge-se contra FIFA: «Mostraram que o futebol não é um lugar para toda a gente»

O australiano Josh Cavallo, um dos primeiros futebolistas a admitir publicamente a sua homossexualidade, insurgiu-se contra a decisão da FIFA de impedir as braçadeiras arco-íris no Mundial2022 do Qatar.

"A FIFA impediu todas as equipas de usar a braçadeira 'OneLove' como forma de apoio à comunidade LGBTQ+ na Taça do Mundo. Vocês da FIFA perderam o meu respeito", escreveu o futebolista australiano na sua conta do Instagram.

Cavallo acrescentou que face a todo o trabalho que ele, os seus amigos e a comunidade LGBTQ+ tiveram para tentar tornar o futebol mais inclusivo, a FIFA demonstrou que a modalidade "não é um lugar aberto a todos".

Sete países europeus, entre os quais não constava Portugal, tinham previsto usar durante o Mundial a braçadeira colorida 'One Love' contra a discriminação, mas renunciaram hoje face à ameaça de "sanções desportivas" feitas pela FIFA.

O organismo que rege o futebol mundial avisou, de acordo com a federação neerlandesa, que se os capitães daquelas sete nações usassem a braçadeira 'OneLove' seriam automaticamente advertidos com um cartão amarelo.

Cavallo, joga no campeonato australiano no Adelaide United e que tornou pública a sua homossexualidade há pouco mais de um ano, em outubro de 2021, não integra a seleção australiana no Mundial do Qatar e que defronta na terça-feira a França, em jogo da primeira jornada do Grupo D.