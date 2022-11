Balneário em alta tensão

Já não dá para disfarçar! O ambiente na seleção belga está mesmo de cortar à faca e ontem foi o selecionador Roberto Martínez a confirmar que há "tensão" entre jogadores. A derrota frente a Marrocos, o triunfo pálido diante do Canadá e as polémicas declarações de De Bruyne ao ‘The Guardian’ - disse que a seleção era "demasiado velha" para chegar longe no Mundial - estão a causar ondas de choque dentro e fora do balneário. Depois do jogo com os marroquinos, Vertonghen respondeu da mesma moeda a De Bruyne - "Suponho que atacámos mal porque somos velhos", disse - e, ontem, Martínez admitiu: "Sim, há tensões no grupo. É natural. Somos uma família, se não há desentendimentos é porque não há emoção."

O clima tenso também passou para as ruas da Bélgica: mais de duas dezenas de pessoas foram detidas em rixas que se seguiram ao desaire de domingo.