Geração de ouro em maus lençóis

A seleção belga, há muito apelidada como a geração de ouro daquele país, está prestes a deparar-se com outra deceção, isto se ficar pelo caminho na fase de grupos. Vencer é praticamente o único remédio, mas o selecionador dos Diabos Vermelhos não parece muito preocupado com o panorama. "Não jogámos ao nosso melhor nível nos primeiros dois jogos e mesmo assim estamos vivos. Temos que aproveitar", realçou Roberto Martínez. De um lado existe esperança... do outro respeito. "Não nos podemos esquecer que esta seleção já esteve em primeiro lugar no ranking da FIFA. Não devemos relaxar. Vamos jogar contra uma grande seleção, que sabe muito bem como parar os adversários. Vai ser difícil, mas estamos prontos para esta batalha", assegurou Zlatko Dalic, selecionador croata.