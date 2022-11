Jan Vertonghen contra a mordaça

Jan Vertonghen, ex-central do Benfica, é hoje titular pela Bélgica no embate com o Canadá de Steven Vitória e Stephen Eustáquio, mas não esquece a polémica relativamente à proibição do uso da braçadeira LGBTQ+. Todos os dias novas vozes se erguem contra a posição da FIFA e a do defesa é uma delas.

“Estamos a ser controlados e não gosto de fazer declarações políticas. Até tenho medo de dizer alguma coisa. Estamos aqui para jogar e, se nem isso podemos fazer, por dizer coisas normais como ‘não ao racismo e à discriminação’, o que é que estamos a fazer? Não devia dizer nada sobre isto porque quero jogar”, disse o defesa-central, revelando desconforto com o assunto e deixando um desejo para o futuro: “Nunca passei por isto e espero não voltar a passar.”

Estrelas avançam







Os primeiros onzes da Bélgica e do Canadá estavam envoltos em dúvidas, mas algumas delas já foram dissipadas. Do lado belga, por exemplo, o astro Eden Hazard será titular... e capitão. “Somos uma melhor equipa com ele. Tem talento, experiência e não perde isso. Vai ser o nosso capitão e titular”, disse Roberto Martínez, selecionador dos belgas, antes de virar o foco para o jogo: “Tenho o maior respeito pelo Canadá. Esta nova geração canadiana muito talentosa.”

Nas hostes canadianas, Alphonso Davies, craque do Bayern Munique, está completamente recuperado e vai a jogo. “Vamos começar com ele. Está a treinar bem, recuperou a velocidade e está a voar. Vamos com uma equipa forte”, informou John Herdman.