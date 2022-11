Roberto Martínez: «O golo que sofremos... defendemos assim há seis anos»

Foi o resultado surpresa do dia. A favorita Bélgica caiu perante Marrocos, ao perder por 2-0, e ficou numa posição delicada no Mundial'2022, já que necessita de vencer diante da Croácia para se apurar. Um desfecho e um contexto que, naturalmente não agrada aos belgas, como se constata pelo discurso do selecionador Roberto Martínez"É um resultado difícil. Depois do golo, perdemos a nossa organização e não fomos bons no último terço. Este primeiro golo teve um impacto considerável para o resto do encontro. O golo que sofremos é uma jogada que defendemos assim há seis anos. Penso que não foi um problema de organização. Globalmente, temos de ser muito mais solidários. É desta forma que se ganham jogos em Mundiais", comentou o selecionador.Já Eden Hazard, o capitão de equipa, falou de um grupo no qual estão "todos desapontados". "Queríamo-nos qualificar hoje, mas caímos perante uma boa equipa de Marrocos. Parabéns a eles. Temos que nos levantar mentalmente, descansar bem e dar tudo no próximo encontro [com a Croácia]. Teremos de ver o que não funcionou bem hoje, mesmo se não fizemos um jogo tão mau".