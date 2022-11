Vertonghen: «Provavelmente atacámos mal porque estamos demasiado velhos. Deve ser isso, não?»

A Bélgica voltou a tropeçar no Mundial'2022, ao perder de forma surpreendente por 2-0 diante de Marrocos e, no final, o defesa Jan Vertonghen era naturalmente um homem desiludido. O veterano defesa do Anderlecht, de 35 anos, assumiu até que pela sua cabeça, naquele momento em que falava com a imprensa, lhe passavam outros pensamentos, mas que não os podia dizer em público."No final sofremos dois golos similares de bola parada, ambas ao poste mais distante. Bolas que nunca deveriam ter entrado. Na primeira vez safamo-nos [fora de jogo], mas na segunda não. Há muita coisa a passar-me pela cabeça neste momento, coisas que não devia dizer em público. Não me parece que tenhámos criado suficientes chances. O que correu mal? Provavelmente atacámos mal porque estamos demasiado velhos. Deve ser isso, não? Temos imensa qualidade na frente, mas Marrocos também, e hoje foram melhores. Isso é muito frustrante", assumiu o ex-Benfica.