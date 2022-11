Casemiro deu a vitória ao Brasil sobre a Suíça: «Foi um jogo decidido por detalhes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Casemiro marcou o golo que deu a vitória ao Brasil frente à Suíça e que assegurou o apuramento dos canarinhos para os 'oitavos' do Mundial'2022. No final do encontro, o médio mostrou-se feliz por ter decidido um jogo "decidido por detalhes"."O nosso objetivo era garantirmos a qualificação num grupo difícil como este. Tivemos de ser pacientes perante uma equipa experiente como a Suíça. Foi um jogo decidido por detalhes, sabíamos que íamos ter a bola e tive a felicidade de marcar um grande golo e ajudar a equipa", frisou.