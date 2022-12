Danilo sobre Cristiano Ronaldo: «É um ser humano incrível e tenho a certeza que saberá gerir a situação»

Danilo comentou a situação de Cristiano Ronaldo no final do Brasil-Coreia do Sul. "O Cristiano [Ronaldo] é um jogador fora de série, um ser humano incrível também e tenho a certeza que ele saberá gerir a situação. Encontrá-lo na final? Vamos ver", atirou o lateral brasileiro da Juventus, que também já passou pelo FC Porto, clube que assume sentir saudades: "Seguramente que tenho saudades do FC Porto", disse, em declarações na zona mista do estádio 974.