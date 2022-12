Ederson: «Futebol dá-nos alegrias, mas também nos magoa e faz-nos chorar»

Na ressaca da eliminação do Mundial'22, Ederson não esconde a tristeza pelo 'seu' Brasil não ter passado dos quartos de final e ter caído, nos penáltis, aos pés da Croácia . Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o guarda-redes canarinho sublinhou o quanto lutou para estar no Campeonato do Mundo e agradeceu o apoio dos companheiros de seleção."Deus, obrigado por me permitir chegar até aqui, só eu, você e a minha família sabem o tanto que lutei, do tanto que sofri para viver esse sonho. Nos meus momentos de aflição sempre estiveram presentes. Futebol, Futebol que nos dá alegrias, sentimentos incríveis, sensações maravilhosas. Mas também nos machucam, nos fazem chorar e nos deixam tristes. Aos meus companheiros obrigado, pelo grupo que formamos, pela amizade, alegria e risadas. Tentámos de tudo mas infelizmente não conseguimos. Aqui fica a minha gratidão", pode ler-se.