'Globo' coloca três portugueses na linha da frente para render Tite

Tite deixa a seleção brasileira ao fim de seis anos e com a 'pedra no sapato' pelo facto de não ter alcançado o que todos brasileiros mais querem: o sexto Campeonato do Mundo, depois dos êxitos em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.Este sábado, o portal 'Globo' adianta com três hipóteses, de técnicos estrangeiros, para quebrar uma tradição de brasileiros de há muitos anos de selecionadores à frente do escrete. A mesma fonte garante que Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo) e Jorge Jesus (Fenerbahçe), que fizeram "bons trabalhos no Brasil", estão "dispostos a assumir o cargo".Para a Confederação Brasileira de Futebol há ainda um "sonho distante" chamado Pep Guardiola, ao serviço do Manchester City atualmente. Dorival Jr. e Fernando Diniz são nomes de brasileiros cogitados mas não existem negociações com qualquer técnico, para já.Primeiro, será necessário que Tite comunique formalmente a saída da seleção canarinha, algo que ainda não sucedeu. Só depois, a CBF partirá em busca de um substituto.